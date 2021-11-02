Milletvekili Tutdere: "Tarımsal sulamada enerji desteği istiyoruz"

ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'ın tarımsal sulamada elektrik desteğinden faydalanması gerektiğini vurguladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Enerji Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Atatürk Barajı'na ev sahipliği yapan Adıyaman'ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik konusunda destek alamadığını vurguladı.

Tutdere, "Şanlıurfa ve ötesindeki Güneydoğu illeri destek alıyor, Adıyaman tarımsal sulamadaki desteği alamıyor. Bunun sebebi nedir? Neden Adıyaman'a ayrımcılık yapıyorsunuz? Biz Atatürk Barajı'na, Türkiye'ye elektrik üreten en büyük baraja büyük fedakarlıklar yaptık; ilçelerimizi verdik, köylerimizi verdik, arazilerimizi verdik. Çiftlerimiz aynen şunu söylüyor: Neden biz bundan faydalanamıyoruz? Adıyaman Tarımsal Sulamada kullanılan elektrik desteğinden faydalanmak istiyor. Adıyaman'ı, tarımda kullanılan elektriği desteklenen iller almayı düşünüyor musunuz?" dedi.

Adıyaman'ın bakır, petrol ve mermer başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip olduğunu ifade eden Tutdere, "Adıyaman bakır, petrol ve mermer başta olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle gerçekten Anadolu'muzun en güzel kentlerinden biri. Türkiye'de son zamanlarda özellikle bakır madeni konusunda da çok ciddi üretimin yapıldığı iller arasında. Ancak Adıyaman'da üretilen bakır, Adıyaman'da işletilmeden, direkt araçlarla Samsun'a götürülüyor. Adıyamanlı hemşehrilerimiz, bütün Adıyamanlılar artık Adıyaman'da çıkarılan yer altı kaynaklarının Adıyaman'da işlenmesini sağlayacak işletmelerin de bir an evvel açılmasını ve burada istihdam sağlayacak şekilde bir çalışma yapılmasını bekliyor. Ayrıca Mermer ocakları konusunda Adıyaman çok önemli bir üretim merkezi ama mermer ocaklarındaki ıslah konusunda Bakanlığınızın ciddi denetimi yok. Mermer ocaklarına yakın olan köylülerimiz çok ciddi problemler yaşıyor. Denetim ve tedbir olmadığı için her yıl iş kazalarından gençlerimiz vefat ediyor. Bu konuda da Bakanlığınızın gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz" İfadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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