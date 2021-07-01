Milletvekili Tutdere'den kıyılmış tütün açıklaması
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Milletvekili Tutdere'den kıyılmış tütün açıklaması

Milletvekili Tutdere'den kıyılmış tütün açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kıyılmış tütünle ilgili sorunları meclis gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kıyılmış tütünle ilgili sorunları meclis gündemine taşıdı.

1 Temmuz itibariyle tütüne hapis cezasının getirildiğini duyuran Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "2017 yılında çıkarttığınız sarmalık tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören yasa 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giriyor. Tütün üreticileri ve tütüncü esnafı 1 Temmuz'u asla unutmayacak. Biz tütün için başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanvekillerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak bütün mücadelemizi verdik. Yasanın yürürlük tarihinin ertelenmesi için kanun teklifi verdik, adalet komisyonunda görüşülen ve kamuoyunda 4. yargı paketi olarak bilinen kanun teklifine eklenmesi için önerge de verdik. Ancak teklifimiz gündeme alınmadığı gibi adalet komisyonundaki önergemiz de AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Genel kurulda kooperatiflerin henüz kuruluş işlemlerini tamamlayamadıklarını ve üreticimizin yaşayacağı telafisi imkansız zararları anlatarak biraz vicdanlı davranmaları, kendi üreticilerine bu zulmü reva görmemeleri hususlarında iktidara çağrıda bulunduk. 1 Temmuzdan itibaren tütün satan, satışa arz eden ve bulunduranlar 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Vatandaşlarımız 1 Temmuz 2021'de yasanın yürürlüğe girmesiyle 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilerek şüpheli konumuna düşecek. Tarlasında yetiştirdiği tütünü Adıyaman Tütün Pazarında satmaya getiren üretici, üreticiden o tütünü alan-satan tütün pazarı esnafı da yargılanacak ve yüzbinlerce tütün üreticisine hapis yolu görünecek.

Söz veriyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu zulüm yasasını tarihin çöplüğüne atacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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