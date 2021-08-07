Milletvekili Tutdere'den katı atık tesisi ile ilgili açıklama

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kayaönü Köyü mevkiinde 53 hektar alanda yapılması planlanan Katı Atık Depolama ve Enerji Tesisi yapım işi ve 29 yıllığına işletilmesine ilişkin ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Kayaönü Köyü mevkiinde 53 hektar alanda yapılması planlanan Katı Atık Depolama ve Enerji Tesisi yapım işi ve 29 yıllığına işletilmesine ilişkin ihalenin iptal edildiğini duyurdu.

Katı Atık Depolama ve Enerji Tesisi yapım işiyle ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Yapılması planlanan bölge çevresindeki insanların sağlığını hiçe sayan ve su kaynaklarını kirletecek olan Katı Atık Tesisi ihalesi hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle Adıyaman İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, söz konusu ihalenin yapılmasının ardından il genel meclisinde onaylanan imar planı ve imar planı onayının ardından alınan ÇED olumlu raporunun alınmasını hukuka aykırı buldu. Adıyaman İdare Mahkemesi sürecin yanlış işletildiğinin altını çizerek ÇED raporu alınmadan ihaleye çıkılmasının hukuka aykırı olduğunu ifade ederek ilgili ihalenin iptal edilmesine karar verdi. Adıyaman'ın kuzeyine katı atık tesisinin inşa edilecek olması, şehirde yaşayan bütün halkın sağlığını ve Kırkgöz Su Kaynağı başta olmak üzere çevredeki yeraltı sularını tehdit edecek mahiyetteydi. Mahkemenin bu kararı daha önceki açıklamalarımızı teyit etmiştir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı