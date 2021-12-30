Milletvekili Tutdere, Başkan Kılınç ile bir araya geldi

ADIYAMAN (İHA) - CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, parti yönetimiyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Başkan Kılınç'tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Süleyman Kılınç ise Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ADIYAMAN

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