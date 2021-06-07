Milletvekili Türkoğlu ve Başkan Altan'dan yaylacılara ziyaret
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylacılara ziyaret gerçekleştirdi.
AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylacılara ziyaret gerçekleştirdi.
Milletvekili Türkoğlu ve Başkan Altan, Çınarlık, Paşa ve Fındık yaylalarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre görüşerek taleplerini dinledi.
Türkoğlu, talepleri kısa sürede çözülmesi için çalışacaklarını söyledi.
Ziyarette, AK Parti İlçe Başkan Veysi Güler de yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenol Urman