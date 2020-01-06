Milletvekili Tunç, Amasra'da partililerle buluştu

06.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:40

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin Amasra ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Tunç, bir restoranda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, ülke gündemine ilişkin konular, devam eden yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Türkiye'nin her alanda geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Tunç, ülkenin artık dünyada da söz sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi milli silahlarını üreten, dünyanın dev projelerini yapabilen bir ülke konumuna getirdikleri belirten Tunç, "Maalesef bunları anlayamayan, hatta her büyük proje konuşulduğunda karalamak için enerjilerini bu yönde tüketen bir ana muhalefet ile karşı karşıyayız. CHP'nin ülke gündemine faydalı olabilecek hiçbir şeyin yanında olmadığını görüyoruz." diye konuştu.

Tunç, Amasra'nın da tarihi yatırımları iktidarları döneminde gördüğünü, "yapılamaz, hayal" denilen Amasra Tüneli'nin de yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Amasra'da tarih kaybolmaya yüz tutmuştu. Kemere Köprüsü yıkılmak üzereydi, biz onardık. Müzemizde eserler çürümek üzereydi, 3 milyon lira harcadık ve müzemizi yeniden inşa ettik. Amasra'mızın öğretmenevi yıkılmak üzereydi, yeniledik. Spor salonu yoktu, yaptık. Okullar yaptık. Kaleşah'ta eskiyen okulun yerine sosyal tesisleri ile birlikte yepyeni modern bir okul kazandırdık. Amasra yolcu limanımızda mendirek onarımı şu anda devam ediyor ve 40 trilyonluk büyük bir yatırımla mendirek adeta yeniden inşa ediliyor. Yolcu limanımızı tamamlamıştık. Gümrük Kapısı açma çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Toplantıya, AK Parti İlçe Başkanı Şenol Rıdvan Sert, İl Genel Meclisi Üyesi Bekir Karabacak, belediye meclis üyeleri ile ilçe yönetimi katıldı.

Kaynak: AA