Milletvekili Toprak'tan İHA'ya ziyaret

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, İhlas Haber Ajansı (İHA) Adıyaman Bürosunu ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcısı Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve yönetim kurulu üyeleriyle İHA'yı ziyaret etti.

İhlas Haber Ajansı Adıyaman Muhabiri Ahmet Arslantaş ile sohbet eden Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gündemdeki konular ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Toprak, "Özelde ilimiz, genelde ise ülkemiz için dur durak bilmeden çalışıyoruz. Ülkemizin daha müreffeh yarınlara kavuşması, geleceğimiz olan gençlere daha iyi bir ülke bırakabilmek için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ilerliyoruz. Teşkilatımızın tüm birimleri bu ilke doğrultasında ülkemize hizmet etmeye çalışıyor" dedi.

Milletvekili Toprak, ayrıca İhlas Haber Ajansı'nın ülkemiz için çok önemli ve öncü bir medya kuruluşu olduğunu belirterek, Adıyaman, Türkiye ve dünyada ki İHA çalışanlarına başarılarının devamını diledi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ise, siyaset ile medyanın iç içe olduğunu, medyanın siyaset için vazgeçilmez olduğunu ifade ederek, doğru ve güvenilir haberlerinden dolayı İHA'ya teşekkür etti.

Ahmet Arslantaş' da ziyaretlerinden dolayı Milletvekili Toprak ve beraberindekilere teşekkürlerini iletti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı