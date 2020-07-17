Milletvekili Toprak'tan Dolu Mağduru Çiftçilere Müjde AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'daki dolu yağışında mağdur olan çiftçilerin zararlarının ödenmeye başlanacağı bildirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman'daki dolu yağışında mağdur olan çiftçilerin zararlarının ödenmeye başlanacağı bildirdi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Toprak, geçtiğimiz aylarda Adıyaman'da etkili olan dolu yağışında mahsulleri zarar gören çiftçilerin ödemelerini 21 Temmuz Salı gününden itibaren tarım müdürlükleri aracılığıyla ödeneceğini belirtti.

Milletvekili Toprak, "Geçtiğimiz günlerde İlimizin belirli bölgelerinde meydana gelen dolu yağışı ne yazık ki üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin heba olmasına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ile görüşerek çiftçimizin bir an önce yaralarının sarılması gerektiğini ifade ettik. Üreticilerimizin zararını karşılayabilmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 21 Temmuz Salı gününden itibaren ödemeler yapılmaya başlanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum. Çiftçi hemşehrilerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA