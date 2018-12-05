Milletvekili Şahin Tin, Tügva'da Gençlerle Buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Denizli İl Temsilciliği Üniversite Hanım Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Hanım Akademisi"ne konuk oldu.

Milletvekili Tin, TÜGVA Denizli İl Temsilciliğince düzenlenen "Hanım Akademisi" eğitiminde yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı döneminde olduğu gibi bugün Anadolu'da milli bir ruhun yeniden dirildiğini belirtti.

Dirilen bu milli ruhu ilelebet yaşatacak olanların bugünün genç hanımları olduğunu ifade eden Tin, şunları kaydetti:

"Her alanda eğitimini tamamlamış mücadele azmi olan gençlerimiz sayesinde geleceğe daha sağlam ve güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Bu ve benzeri örnek çalışmalara ve projelere imza atan gençlerimizi kutluyorum. Genç kardeşlerimizin azmi, fedakarlığı ve özverili çalışmaları sayesinde aydınlık yarınları hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz. Gençler için sağladığımız desteği her zaman daha da artırarak sürdüreceğiz. Ülkemizin önünde güçlü bir gelecek olduğuna yürekten inanıyoruz.

Yürüdüğümüz yol doğru

Böylesine azimli ve çalışkan bir gençliğimiz olduğu sürece bizim yolumuza kimse çıkamaz ve önümüzde kimse duramaz. Gençlerimizin üzerine ne kadar ağır bir sorumluluk yüklediğimizin farkındayız. Ancak bugünlere kolay gelinmedi. Atalarımızdan bize emanet olan bu medeniyeti ve coğrafyayı her ne pahasına olursa olsun korumak ve varlığını daha iyi noktalara taşımak bizim olmazsa olmazımız. Bunu da inşallah bu gençlerimiz yapacak. Yürüdüğümüz yolun doğruluğuna inanıyoruz. Geçmişte verdikleri mücadelelerle yedi düveli hizaya getiren kahraman yüreklerin evlatları olarak inşallah bizlerde yüklendiğimiz sorumluluğu yerine getirmenin gayretinde olacağız."

Vatan müdafaası söz konusu olduğunda sağına ve soluna bakmadan ileriye koşan gençlerin var olmasının gurur kaynakları olduğunu dile getiren Tin, "İnşallah gelecek Türk milletinin olacaktır." dedi.

TÜGVA Denizli Üniversite Hanım Koordinatörü Ebru Demir de Milletvekili Şahin Tin'e katılımlarından dolayı duyduğu memnuniyetlerini dile getirdi.