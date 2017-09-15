Milletvekili Önal, Domates Hasadı Yapan Çiftçileri Ziyaret Etti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, Düziçi ilçesinde çiftçilerin domates hasadına katıldı.





Önal, ilçeye bağlı Yenifarsak köyü Hoğdu yaylasında ziyaret ettiği çiftçilere bol

kazançlar diledi.





Önal, ziyarette yaptığı konuşmada, her alanda olduğu gibi tarımsal ürünlerde de hükümetin büyük desteği olduğunu, bu desteklemelerin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.





Çukurova'nın bereketli topraklar olduğunu dile getiren Önal, "Düziçi'mizin bu

güzel yaylasında çiftçilerimizin domates hasadını görmek, onların verimden ve

ürün kalitesinden memnun olduğunu duymak beni mutlu etti. Burada özel

idareden yüzde 50 hibe destekli organik domates üretiminin artmasını, bin 250 rakımlı, yaklaşık 8 bin dekar arazinin tarım için daha etkin kullanılabilmesini ve

köylülerimizin kalkındırılması konularını istişare ederek çiftçilerimize bol kazanç

diledik. Hükümetimizin çiftçilerimize desteği devam ediyor. Desteklemeler

sayesinde ürün kalitesini artırma yoluna giden çiftçilerimiz, verimden de oldukça

memnun" dedi.



Ziyarette, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Kazgı, AK Parti Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Taman, İlçe Tarım Müdürü Soner Çerçi ve AK Parti teşkilat mensupları katıldı.