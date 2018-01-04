Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı Çavdarhisar'da Yatırımları Yerinde İnceledi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, Milletvekili Mustafa Şükrü Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Halil Başer, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel, Köy Muhtarları, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı 'İlçemiz sorunları ve çözüm önerileri' konulu toplantı yapıldı.



Toplantıda vatandaşların soruları Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Halil Başer ve AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Demirel tarafından cevaplandı. Daha sonra yapılan yatırımlar yerinde incelendi.



Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Çavdarhisar'da İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, İl Genel Meclisi Üyemiz, Muhtarlarımız ve STK temsilcileriyle birlikte istişare toplantımızı yaptık. Çavdarhisar için yapılan ve yapılması gereken projeleri değerlendirdik. Toplantı sonrası Çavdarhisar Ağarı köyünde 1 Milyon TL maliyetle yapılan 700 metre dere ıslahı çalışmalarını, Hacıkebir köyünde yapılan 200 bin TL'ye mal olan 1 kilometrelik sıcak asfalt, Afşar Köyünde 600 bin TL'ye mal olan 3 kilometrelik sıcak asfalt ve Susuzkaya köyünde 150 bin TL'ye mal olan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledik.



Çavdarhisar'lı hemşerilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.(YD-EFE) - KÜTAHYA