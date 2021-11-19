Milletvekili Metin İlhan, Kaman'da esnafı ziyaret etti - Haberler
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Milletvekili Metin İlhan, Kaman'da esnafı ziyaret etti

AA / Ali Güneş - Haberler | Güncel
Milletvekili Metin İlhan, Kaman'da esnafı ziyaret etti

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kaman ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kaman ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Partisinin Kaman İlçe Başkanlığını ziyaret eden İlhan, daha sonra esnafı ziyaret etti.

Halkın son günlerde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili tepkisini sandıkta göstermesi gerektiğini savunan İlhan, Kaman'da yaşanan sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Esnaf ziyaretine, CHP İl Başkanı Baran Genç, Kaman İlçe Başkanı Zeynel Kangal ve parti üyeleri katıldı.

Milletvekili Metin İlhan, Kaman'da esnafı ziyaret etti

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AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

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