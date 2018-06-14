Milletvekili Koçer Hasip Duru Esnafını Gezdi

AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Nejat Koçer, Hasip Duru esnafını gezdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Gaziantep 4. Sıra milletvekili adayı Nejat Koçer seçim çalışmalarına devam ediyor. Sıkılmadık el bırakmayan Koçer, Hasip Duru esnafını gezerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Koçer, esnafın sıkıntılarını dinleyerek çözüm için çalışacaklarının altını çizdi. Milletvekili Koçer, 24 Haziran seçimlerinin öneminden bahsederek, kendisine ve Recep Tayyip Erdoan için oy istedi.

Esnaf ise ziyaret nedeniyle Koçer'e memnuniyetini dile getirdi. - GAZİANTEP