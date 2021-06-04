Milletvekili Kıvırcık: "Güçlü kadroyla yolumuza devam ediyoruz"

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye gerçekleştirdiği ziyarette, belediyenin güçlü kadrosuyla geniş bir alana hizmet verdiğini belirterek, başarıların devamını diledi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye gerçekleştirdiği ziyarette, belediyenin güçlü kadrosuyla geniş bir alana hizmet verdiğini belirterek, başarıların devamını diledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi makamında AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'ı ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarete AK Parti İl Yardımcısı Ataman Taydaş, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve AK Parti Yunusemre Meclis Grup Başkanvekili Arif Alkan da iştirak etti. Ziyaret esnasında belediyeyle ilgili açıklamada bulunan Milletvekili Kıvırcık şunları söyledi: "Yunusemremiz Manisa'nın en büyük ilçesi olup, en fazla nüfusa hizmet veren belediyemiz. Bu münasebetle hizmet alanının genişliği nedeniyle de güçlü bir kadroyla vatandaşlarına eksiksiz bir memnuniyet sunmak adına gayretlerine devam ediyorlar. Yeni hizmet binamızın hazırlanması aşamasında geçici olarak burada hizmet verecekleri binada biz de önümüzdeki dönemin çalışmaları, vatandaşlarımıza sunacağımız hizmetlerle ilgili istişaremizi yapmak ve hayırlı olsun demek için bugün ziyarete geldik. Vatandaşımıza hizmete hep birlikte devam edeceğiz."

Başkan Çerçi'den teşekkür

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ise gerçekleştirdiği ziyaret için AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık'a teşekkür ettiklerini belirterek, "Bugün sayın milletvekilimiz Semra Kaplan Kıvırcık hanımefendi belediyemizi ziyarete geldiler. Özellikle de yeni binamızın, meydan projemizin yapımı aşamasında taşındığımız, geçici olarak bulunduğumuz bu mekanın hem hayırlı olsun demek hem de istişarede bulunmak üzere ziyaretimize gelmişler, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Meclisimizin yoğun gündemleri var, AK Parti Milletvekilleri de yoğun bir şekilde hem mecliste hem de bugünlerde Manisa'da gayret gösteriyorlar. Onlara da hizmetlerinde başarılar diliyoruz. Bizlere verdikleri destek için de teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı