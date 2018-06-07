Milletvekili Kırcalı: "Bizim Tek Derdimiz Devletimiz ve Milletimizdir"

AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı seçim çalışmalarına Asarcık ve Vezirköprü ilçelerinde devam etti.

Milletvekili Kırcalı iki ilçede de vatandaşlarla beraber olarak sahur ve iftar programlarına katıldı. AK Parti teşkilatları ve Seçim Koordinasyon Merkezlerinde partililer ile birlikte oldu. Vatandaşlarla sohbet etti. Milletvekili Kırcalı, "24 Haziran seçimleri için oluşturduğumuz ve Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı seçim beyannamemizde 'Dengelerin yeniden şekillendiği bir dünyada daha özgür, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi küresel ölçekte en ön sıralara taşıma irademiz ortaya konulmuştur. Dünya 5'ten büyüktür' diyerek, tüm mazlumların adalet ve değişim talebinin, dünyadaki sessiz yığınların sesi olduğumuz bir kez daha vurgulanmıştır" dedi.

Milletvekili Av.Orhan Kırcalı Asarcık ve Vezirköprü ziyaretleri sırasında vatandaşlarla sohbet ederek ş görüşleri paylaştı: "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin azmi ve milletimizden aldığımız destekle hep birlikte başaracağız. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olan 2023'e doğru bu kutlu yürüyüşümüzde bir kez daha aziz milletimizin desteğini talep ediyor, 24 Haziran seçimlerinin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan diliyorum. Türkiye gelecekte de küresel düzeyde sözü dinlenen lider bir ülke ve mazlumların umudu olmayı sürdürecektir. Yeniden şekillenen dünyada her alanda rekabet üstünlüğüne sahip, girişimci ve yenilikçi anlayışın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, refahını adaletle paylaşan, milli değerlerini evrensel değerlerle buluşturan, güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Milletimizin bu desteği sonucunda Cumhurbaşkanımız ile güçlü bir hükümet oluşacaktır. Cumhurbaşkanımız ile birlikte çalışacak ve ülkemizi bu hedeflere taşıyacak olan güçlü bir Meclis için milletimizden destek rica ediyoruz." - SAMSUN