Milletvekili Kaya, Spor Yatırımlarını Açıkladı

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Karabağlar ilçesinde 101 hektarlık kentsel dönüşüm alanında gerçekleştirilecek spor yatırımlarını açıkladı.



Kaya, yaptığı açıklamada, ilçedeki 18 amatör spor kulübünün yöneticileriyle buluştuğunu belirtti.



Spor kompleksinin dört futbol sahası, sekiz halı saha, altı basketbol-voleybol sahası ve bir atletizm pistinden oluşacağını aktaran Kaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yatırımların spor kulüplerinin ve bölgede yaşayan gençlerin ortak kullanımına sunulacağını ifade etti.



Kaya, spora gönül veren çocukları, sporu bir yaşam biçimi olarak gören gençleri, fikren ve bedenen geleceğe hazırlamanın oldukça önemli olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:



"Çocuklarımızın, gençlerimizin hangi alanda kendini geliştirmesi gerekiyorsa, bizlerin de o alanlarda onların önünü açmamız gerekiyor. Bu tesisler, Karabağlar'daki 18 amatör spor kulübümüzün, 80 bin gencimizin olacaktır. Gençlerimize spor alanlarında ulaşabilecekleri imkanları, fiziki altyapıları oluşturmak için çalışıyoruz. Maalesef İzmir'deki yerel yönetimler bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar. Kendileri yapmadıkları gibi yapana da engel olmayı marifet sanıyorlar. Biz defalarca kamuoyu önünde başka belediye başkanlarına olduğu gibi Karabağlar Belediye Başkanı'na da bir çağrıda bulunduk. 'Siz yer gösterin, biz tesisi yapalım' dedik. Elimizi uzattık, tutmadılar. Varsın öyle olsun. Onların derdi siyaset, bizim derdimiz ise hizmet."



Toplantıya katılan AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Kazım Erten de yapılan çalışmanın önemine dikkati çekerek, Karabağlar'da Avrupa Kentsel Şartı ve Kent Hakları Kriterleri'nin üstüne çıkmayı hedefleyen bir vizyon projesi inşa edildiğini belirtti.