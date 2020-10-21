Milletvekili Kasap'tan Tavşanlı Belediyesi'ne tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Kasap'tan Tavşanlı Belediyesi'ne tepki

21.10.2020 20:26 | Son Güncelleme: 21.10.2020 20:29
Milletvekili Kasap'tan Tavşanlı Belediyesi'ne tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi'nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi'nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.

Mecliste Tavşanlı Belediyesi'ni eleştiren Ali Fazıl Kasap, "Belediye yolları yapmıyor. Küçük Sanayi esnafı, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor" dedi.

Kasap, "Tavşanlı ilçemizde mahalle olan köyler ciddi sıkıntı içerisindedir. Belediye yolları yapmıyor. Mahalle olan köyler zor durumda.Çardaklı, Dedeler, Ürgündü, Domaniç yolları perişan vaziyettedir. Tavşanlı Belediyesi zor pandemi şartlarında Küçük Sanayi esnafını, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor. Orman kanunları değil rıza ve adil şekilde taşıma gerçekleşmesi, kentsel dönüşümün bu şekilde yapılması gerekiyor. Acilen Kütahya'nın ilçelerine ve mahalleye dönüştürülen köylerine dönük sorunlar çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

Kasap, konuşmasını, Aliya İzzetbogoviç'in "İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önüne hesap verecektir" sözleriyle tamamladı.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Sergey Lavrov Enis Berberoğlu
Magazin Doğuş Sevim Emre Sezen Aksu Sinan Akçıl
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Rus Milli Başakşehir Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Kasap'tan Tavşanlı Belediyesi'ne tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 20:29:54. #1.14#
title