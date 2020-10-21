Milletvekili Kasap'tan Tavşanlı Belediyesi'ne tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi'nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Tavşanlı Belediyesi'nin mahalle olan köylerin yol ihtiyacına cevap vermediğini ileri sürdü.

Mecliste Tavşanlı Belediyesi'ni eleştiren Ali Fazıl Kasap, "Belediye yolları yapmıyor. Küçük Sanayi esnafı, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor" dedi.

Kasap, "Tavşanlı ilçemizde mahalle olan köyler ciddi sıkıntı içerisindedir. Belediye yolları yapmıyor. Mahalle olan köyler zor durumda.Çardaklı, Dedeler, Ürgündü, Domaniç yolları perişan vaziyettedir. Tavşanlı Belediyesi zor pandemi şartlarında Küçük Sanayi esnafını, alt yapısı tamamlanmamış yeni sanayi sitesine taşımaya zorluyor. Orman kanunları değil rıza ve adil şekilde taşıma gerçekleşmesi, kentsel dönüşümün bu şekilde yapılması gerekiyor. Acilen Kütahya'nın ilçelerine ve mahalleye dönüştürülen köylerine dönük sorunlar çözülmelidir" ifadelerini kullandı.

Kasap, konuşmasını, Aliya İzzetbogoviç'in "İktidara gelirseniz, hal ve hareketlerinize dikkat edin. Kibirli olmayın, kendini beğenmişlik etmeyin. Size ait olmayan şeyleri almayın, güçsüzlere yardım edin ve ahlak kurallarına uyun. Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önüne hesap verecektir" sözleriyle tamamladı.(EFE-) - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı