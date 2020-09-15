Milletvekili Kahtalı ve Tüfenkci'den Kahveci'ye hayırlı olsun ziyareti AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrede yeniden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığına seçilen Basri Kahveci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen kongrede yeniden AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığına seçilen Basri Kahveci'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ile Bülent Tüfenkci, geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen kongrede yeniden ilçe başkanlığına seçilen Basri Kahveci ve yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci, "İnşallah Rabbim bizleri bu görevde mahcup etmez. Elimizden gelen tüm gayreti göstererek bize olan güveni boşa çıkarmayız" dedi. Milletvekili Hakan Kahtalı ise Malatya'nın metropol ilçelerinden biri olan Battalgazi'nin önemli bir konumda olduğunu dile getirerek, 103 mahalle deki mahalle temsilcileri ile birlikte tüm teşkilatın el ele vererek 2023'e hazır bir şekilde gireceklerini söyledi. Basri Kahveci'nin bilgi ve birikimi ile bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğinden emin olduğunu da ifade eden Kahtalı, "Kongremiz Malatya'mıza, Battalgazi'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Daha sonra söz alan AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de bugüne kadar parti teşkilatlarında görev alan herkese teşekkür ederek AK Parti'nin bir dava ve hizmet partisi olduğunu vurguladı. Yeni seçilen teşkilat üyelerine de başarılar dileyen Tüfenkci, 2023'e emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Parti teşkilatlarına rehavet uyarısında da bulunan Tüfenkci, "Bu başarılar bizi rehavete kaptırmasın. Birbirimizle uğraşmaktan öte, fotoğraf siyasetinden öte, samimi olarak milletin yanında olduğumuz sürece, kulaklarımızı tıkamadığımız sürece, Allah'ın izniyle 2023'de de zafer bizim olacaktır" dedi.

AK Parti'nin başarısının Türkiye'nin başarısı olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletle beraber hareket edersek hiçbir güç ve oyuna boyun eğmeyiz. AK Parti şimdiye kadar ciddi oyunları bozdu. Milleti düzlüğe çıkararak bu yaşanan ekonomik saldırılara da karşı yine büyük bir başarı ile çıkacağımıza inanıyorum. Türkiye ekonomik olarak da bu saldırılara karşı başarıyla çıkacaktır. Bunun emarelerini de şimdiden açıklanan verilere baktığımızda görüyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA