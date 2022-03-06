Vekil Gündoğdu: "Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar" - Haberler

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Vekil Gündoğdu: "Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar"

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Altay - Politika
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Vekil Gündoğdu: "Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar"ORDU AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, gündemde olan yağ fiyatlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulundu.

ORDU (İHA) - Vekil Gündoğdu : "Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar"

ORDU AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, gündemde olan yağ fiyatlarındaki artış hakkında açıklamalarda bulundu. Vekil Gündoğdu, "Artışlarla ilgili gerekli tedbirleri alacağız, yağ ile ilgili bir sıkıntı yok. Sanal kriz oluşturmaya çalışılıyor" dedi.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir cenaze törenine katıldı. Gündoğdu, tören sonrası yaptığı açıklamada, şuanda Türkiye'de sıvı yağ sıkıntısı olmadığını belirtti. Milletvekili Gündoğdu, kamuoyunda sanal bir kriz oluşturulmaya çalışıldığını ve bu durum hakkında gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Artışlarla ilgili gerekli tedbirleri alacağız, yağ ile ilgili bir sıkıntı yok. Sanal kriz oluşturmaya çalışılıyor. Rusya ve Ukrayna tarafından yağ için Ayçiçek alınıyordu, savaştan dolayı gemilerle ilgili sıkıntı oldu. 11 gündür gemiler o taraftan buraya gelemiyor. Bu durumun sanki yağ daha üretilmeyecek gibi bir durum ortaya çıkarıldı. Ben vatandaşın elinde dört tane yağ almış vaziyette evine giderken gördüm. 4 tane yağı ortalama bir aile 4 ay kullanır. Böyle bir felaket ülkemizde yaşanmıyor. Savaş Ukrayna'da var, bizim ülkemizde değil. Tarım bakanımız gerekli açıklamayı yaptı, 'yağ ile ilgili bir sıkıntı yok' dedi" ifadelerine yer verdi.

"Fırsatçılara hesabını soracağız"

"Marketlerle ilgilide hem biz hem de milletvekili arkadaşlarımız gereğini yapacaktır" diyen Gündoğdu, "Her tarafta mantar gibi açılan marketlere gerekli yaptırımlar hükümetimiz tarafından yapılacaktır. Bu fırsatçılara hesaplarını soracağız. Vatandaşlarımızın bu durumla ilgili sakin kalması gerekiyor. Vatandaşlarımız 4 tane birden yağ alırsa piyasada panik oluşur. Neden dört tane yağ alalım ki? Vatandaşlarımızdan isteğimiz sakin olsunlar" ifadelerine yer verdi.

Vekil Gündoğdu: Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar

Vekil Gündoğdu: Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar

Vekil Gündoğdu: Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar

Vekil Gündoğdu: Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar

Vekil Gündoğdu: Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar

Vekil Gündoğdu: Yağ ile ilgili bir sıkıntı yok, sanal kriz oluşturmaya çalışıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Altay - Politika

Milletvekili, Gündoğdu, AK Parti, Ordu, Politika, Haberler

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