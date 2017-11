Milletvekili Gökçe'den Basın Açıklaması

AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, yaklaşık 2 yıldır sosyal medyadan aleyhinde propaganda yapıldığını belirterek konuyla ilgili adli sürecin yürütüldüğünü açıkladı.



Kendisine iftira atılarak olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını belirten Milletvekili Gökçe, "Yaklaşık İki yıldır sosyal medyadan adeta FETÖ benzeri bir yapılanma ile kendilerini gizli arşiv adıyla maskeleyen, gizleyen, cesaret ve karakter fukarası fitneciler; şahsımı, partimizi ve kurumlarımızı yıpratmak amacı ile sinsice, yalan, iftira ve hakaretler ile algı oluşturmak istemektedirler. Bu kişiler hakkında adli mercilere başvurarak hukuki süreç yürütmekteyim. ve yine son günlerde maksatlı bir şekilde şahsımı itibarsızlaştırmak amacı ile arazi toplulaştırması ile ilgili kamu oyunu yanıltmak ve bu konu üzerinden şahsımı, partimizi, teşkilatımızı ve ilgili bakanlığımızı yıpratmak için asparagas haberler yaparak kötü niyetlerini ortaya koymuşlardır. Söz konusu toplulaştırma işlemi 21 Kasım 2014 tarihinde gerçekleşmiş olup bu tarihte kimlerin görevde oldukları ve bizzat kimlerin yetkili olup onay verdiği bellidir. Şahsım bu tarihte milletvekili olmayıp 1 Kasım 2015'de milletvekili olduğum herkes tarafından bilinmektedir. Görevimin olmadığı bir dönemle ilgili itham ve isnatta bulunulması akılsızlıktır" dedi.



Milletvekili Gökçe, "Kamuoyunun şunu bilmesini isterim ki şahsımın bu arazi toplulaştırması ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Bu hususta ilgililere cevap hakkımı kullanarak sosyal medyada gerekli cevabı verdim. Yukarıda toplulaştırma tarihi ile vekil olduğum tarih bellidir. İlgili kurumda bu belgenin temini mümkündür. Ayrıca yakın zamanda sosyal medya üzerinden atılan iftiralara cevap verirken attığım bir tweet den dolayı ilimizin kıymetli STK temsilcileri ve basın mensupları beni yanlış anlamışlardır. Burada kastım kesinlikle ilimizin gözü kulağı olan kıymetli STK ve basın mensuplarımız değildir. Nitekim yanlış anlaşılması nedeniyle tweeti kaldırdım. Bu tweet ile benim fitne, fesat ve iftiracıları kastettiğim açıktır. İnşallah yakın zamanda değerli STK temsilcileri ve basın mensupları ile bir araya gelip bu yanlış anlama üzerine kendileri ile hasbihal ederek detaylı açıklamaları yapacağım" ifadelerini kullandı.



Milletvekili Gökçe, "Şunun bilinmesi gerekir ki ilimizde hem milletvekili hem de bürokrat olarak hizmet verdiğim dönemde milletimin hakkını hukukunu her zaman korudum ve korumaya da devam edeceğim. Verdiğimiz mücadele milletin hakkını koruma mücadelesidir. Milletin hakkını heba etmek isteyenlere fırsat vermedik vermeyeceğiz. Had bilmezlerin mesnetsiz iftiralarla, sokak ağzıyla kara propaganda yaparak şahsıma saldırarak karalama yapmaya çalışmaları beyhudedir. Dik duruşumuzdan rahatsız olanlar her zaman kaybetmeye mahkum olacaklardır. Sıkıntısı olan müfteriler hakkında yasal süreç başlatacağımı bildirir, u vesile ile tüm halkımızı saygı ve sevgi ile selamlarım" şeklinde konuştu. - AĞRI