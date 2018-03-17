Milletvekili Fırat'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 103. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Dünyanın en büyük ve en güçlü donanmalarını, Çanakkale'nin sularına gömerek 20. yüzyılın kaderini tayin eden Çanakkale Zaferinin 103. yılını kutlamanın onurunun ve sevincinin yaşandığını söyledi.

Milletvekili Fırat, "Çanakkale bir milletin, imkansızlıklar içinde ümitsizliğe düşmeden, düşmana karşı aynı gaye uğruna çarpan yürekleri ile omuz omuza çarpıştığı ve mertebelerin en yücesine ulaşmak için, sıkıntılı dönemimizde sırtlanlar gibi saldıran, topraklarımızı istila edip paylaşmaya çalışanlar karşısında, bedenlerini siper ettikleri dünya tarihinde benzeri olmayan bir muharebedir. Anadolu'yu yurt edinen ve medeniyetleri imar eden atalarımız, ilelebet bu kutsal toprakların vatanımız olacağını kahramanlık tarihi yazarak göstermiştir. Cepheye giden kahraman gençlerimiz, şahadet makamına yürürken, yüreğindeki iman ve vatan sevgisinden dolayı bir adım geri atmamıştır.

Bizlere emanet edilen bu vatanı bizler de canımız, kanımız pahasına koruyacak, bu bayrağı, şanı ve şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandıracağız. Nasıl ki Çanakkale'de bir olduksak, diri olduysak, iri olup zafer kazandıysak, bugün de aynı duyguyla istiklal mücadelemizi verip, hainlere fırsat vermeden, kardeş olup güçlü Türkiye'yi birlikte dirilteceğiz, sonsuza kadar hür ve müstakil kılacağız" dedi.

Milletvekili Fırat, "Çanakkale Savaşından, bu milletin düşman esaretinden kurtuluşunu sağlayan Kuruluş Savaşına, hain terör örgütleriyle verilen mücadeleden, 15 Temmuz gecesine, ülkemizin, devletimizin ve aziz milletimizin kurtuluşu için 2. Kurtuluş Savaşını vererek yüreklerinden korkuyu atarak, meydanları dolduran ve canı pahasına ülkesine, vatanına, bayrağına sahip çıkan milletimiz, milli irade refleksini en kritik dönemlerde ortaya koymuştur, bundan sonra da koymaya devam edecektir. Bu düşüncelerle, hilalimiz ve aziz vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve yüce ecdadımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, fedakar gazilerimizi de minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN