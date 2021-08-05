Milletvekili Fırat Gölbaşı'nda köy köy geziyor
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Milletvekili Fırat Gölbaşı'nda köy köy geziyor

Milletvekili Fırat Gölbaşı'nda köy köy geziyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat beraberinde, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Toydaş ve partililerle önce esnaf ziyareti yaptı daha sonra ise köyleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Ziyarette, vatandaşlar Milletvekili Fırat'a yoğun ilgi gösterdi.

Ziyaretler sonunda açıklamada bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, son dönemlerde köy ziyaretlerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Köy ziyaretlerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu taleplerinin yerine getirilmesi ve hizmet halkamızın genişletilmesi için çalışıyoruz. Köylerimizin sorunlarını anında çözmek, alt ve üst yapı problemlerinin büyük çoğunluğunun çözüldüğünü görmek bizleri mutlu ediyor. AK Parti iktidarı ile yüzleri gülen vatandaşlarımıza daha fazla hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu millete ne kadar hizmet etsek azdır" dedi. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat Gölbaşı'nda köy köy geziyor
Milletvekili Fırat Gölbaşı'nda köy köy geziyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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