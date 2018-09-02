Milletvekili Fırat Çalışmaları Yerinde İnceledi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, merkeze bağlı köy ve mezralarda yapılan yatırımları yerince inceledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat beraberindeki parti üyeleri ile birlikte merkeze bağlı köyleri ziyaret etti. Köyleri ziyaret eden Milletvekili Fırat ile beraberindeki heyet, burada yapılan yatırımlar ile asfalt çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Köylülerle de bir araya gelen Milletvekili Fırat, köylülerle bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. - ADIYAMAN