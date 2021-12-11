Milletvekili Fendoğlu sordu, Bakan Gül cevapladı

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e, Malatya'ya yeni adliye binasını sordu. Bakan Gül ise, "Malatya'ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız" dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmelerinin 5. Günü 4. Turunda Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinin soru cevap kısmında Adalet Bakanı Abdülhamid Gül'e "Malatya adliye binasının yapımına başlanması için 2022 yılı bütçesine dahil edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır" diye sordu. Adalet Bakanı Gül ise "Malatya'ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız" diyerek cevapladı.

Fendoğlu sorusunda, "Talebimiz Adalet Bakanımızdan. Özelleştirme İdaresi tarafından adliye binası yapılması için yer tahsisi yapılan ve proje aşaması tamamlanan Malatya adliye binasının yapımına başlanması için 2022 yılı bütçesine dahil edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun sorusuna cevaben, "Değerli arkadaşlar, elbette, bu konuyla alakalı yazılı olarak vereceğim ama hemen bir iki, vaktim de doldu. Celal Fendoğlu Malatya'yla ilgili vekil arkadaşlarımızla da yakın çalıştık, projemiz bitmek üzere ve bunun yatırıma alınması için çalışmamızı yapıyoruz. Malatya'ya yakışır, büyük bir adliye yapacağız ihtiyaca göre" dedi. - MALATYA

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