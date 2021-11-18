Milletvekili Fendoğlu, depremzedelerin sorunlarını dile getirdi

MALATYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de depremzedelerin sorunlarını dile getirerek, "Kış gelmeden deprem konutlarının sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz" dedi.

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşma yaptı. Fendoğlu, Malatya'nın Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarına temas edip, " Gelincik Tepesine inşaa edilen deprem konutlarına yerleşen hak sahipleri evlerine yerleştiler ama beklenmedik sorunlarla da karşı karşıya kaldılar. Evlerinde doğalgaz olmayan vatandaşlar, elektrikli sobayla ısınmaya çalışırken mağduriyetlerini de bize şahsen ilettiler. Teslim edilen blokların şirketten alınıp devredilmesi gerekiyor. Yani bu evlerden hala şirketler sorumlu. TOKİ veya İl AFAD'a devredilmesi gerekiyor. Bu iki kurum teslim almadan vatandaşa teslim edildiği için doğal gaz alamadıklarını belirttiler. Kış gelmeden bu sorunların çözülmesini talep ediyoruz" şeklinde konuşmasını tamamladı. - MALATYA

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