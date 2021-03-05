Milletvekili Erdoğan koronaya yakalandı
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Milletvekili Erdoğan koronaya yakalandı

05.03.2021 16:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:47
Milletvekili Erdoğan koronaya yakalandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KBMM Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Grup Denetleme Kurulu üyesi olan ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin, eşinin ve kızlarının korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Erdoğan paylaşımında, "Perşembe günü bazı belirtiler üzerine yaptırdığımız testler sonucu eşim, kızlarım ve bende sonuçlar pozitif çıktı. Tedavimiz evde sürmekte bu vesileyle tüm hastalara şifalar dilerken kahraman şehidlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarının ve milletimin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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