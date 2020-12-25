Milletvekili Erbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret
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Milletvekili Erbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret

25.12.2020 14:24 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:29
Milletvekili Erbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Ahmet Erbaş'a Milliyetçi Hareket Partisinin Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç ve Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk eşlik etti. Sohbet şeklinde geçen görüşmede Rektör Kazım Uysal Covid-19 tedavisi sona eren Milletvekili Ahmet Erbaş'a geçmiş olsun dileklerini sundu ve Başkan Selçuk Alıç'ı da yeni görevinden dolayı kutladı.

Görüşmenin sonunda Ahmet Erbaş, Selçuk Alıç ve Hülya Öztürk, Rektör Kazım Uysal'a çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Uysal da Erbaş, Yıldırım ve Öztürk'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Milletvekili Erbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret
Milletvekili Erbaş'tan Rektör Uysal'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:29:47. #1.14#
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