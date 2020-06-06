Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
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Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve beraberindekiler, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.

Milletvekili Dülger Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi
06.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 06.06.2020 12:46

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ve beraberindekiler, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'la bir araya geldiler.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'in iftihar kaynağı ve aydınlık yüzü olan Kilis 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un şahsında 7 Aralık Üniversitesinin 13. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Üniversitemize her konuda destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Rektör Karacoşkun da Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger'in, Üniversitenin 13. yılını kutlama vesilesiyle yaptığı bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendisine teşekkür etti. - KİLİS

Kaynak: İHA

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