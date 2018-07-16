Milletvekili Dülger İçişleri Komisyonu Üyeliğine Seçildi

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu üyeliğine seçildi.

TBMM İçtüzüğü uyarınca faaliyet gösteren bir ihtisas komisyonu olan İçişleri Komisyonu, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen iç güvenlik (emniyet, jandarma, sahil güvenlik), mahalli idareler, pasaport, trafik, nüfus, vatandaşlık ve benzeri konulardaki kanun tasarı ve tekliflerini görüşülüyor. 26 üyeden oluşan İçişleri Komisyonunda iktidar partisi 13 üye ile temsil edilirken, Muhalefet partilerinin toplam üye sayısı ise 13 olarak belirlendi. - KİLİS