Milletvekili Dülger'den HDP'nin Suruç önergesine tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Dülger'den HDP'nin Suruç önergesine tepki

AK Parti Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, HDP'nin Suruç ile ilgili vermiş olduğu önergeye tepki gösterdi.

Milletvekili Dülger'den HDP'nin Suruç önergesine tepki
22.07.2020 15:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:45

AK Parti Kilis Milletvekili M. Hilmi Dülger Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yaptığı konuşmada, HDP'nin Suruç ile ilgili vermiş olduğu önergeye tepki gösterdi.

AK Parti Kilis Milletvekili Dülger, 2015 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlama ile ilgili HDP grubunun verdiği önergesi aleyhinde AK Parti grubum adına söz aldığını ifade ederek, "Bilindiği üzere güvenlik birimlerimiz ülkede kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz görev yapmakta gerekirse bu uğurda yardan ve serden geçmektedir. Bu vesile ile Hakk'a yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum. Türkiye bugüne kadar çoğu kez dış mihrakların ve onların yerli piyonu ve işbirlikçisi terör örgütünün hedefi olmuştur. Ülkemizde yaşanan olaylar nedeniyle pek çok ocağa ateş düşmüş çok sayıda güvenlik görevlilerimiz şehit olmuş ve bir çok vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmişlerdir.Bu terör olaylarının ortak noktası da ülkemizin birliğine dirliğine güvenliğine vatandaşlarımızın huzuruna kastetmiş olmalarıdır. Yapılan tüm demokratik reformlara rağmen terör eylemlerinden vazgeçmeyen insanlık dışı bu örgütlerle mücadelemiz her alanda ve büyük bir kararlılıkla devam etmekte olup sonuna kadar da devam edecektir. İşte bu kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanmasında devletin terörle mücadelesinde içişleri bakanlığımız çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir. Bu vesile ile buradan Sayın Bakanımıza ve teşkilatımıza bu azimli ve başarılı mücadeleleri için teşekkür ediyor, Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum" dedi.

Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, "Bir terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen, bir sivil toplum kuruluşunun görünüşte Aynel-Arap'a yardım götürmek gayesi ile düzenlenen ancak gerçekte sınırda oluşacak karışıklık esnasında sınırın diğer tarafına örgüt sempatizanlarını ve militanlarını geçirmek gibi bir amacı olan STK 'nın belediye ye ait kültür merkezinde toplanıldığı sırada daha sonra DEAŞ terör örgütüne mensup bir canlı bomba tarafından bombalı saldırı düzenlemiş bunun neticesinde 33 kişi hayatını kaybetmiş 87 kişi ise yaralanmıştır.Bu saldırı sonrası güvenlik güçleri derhal olaya el koyarak olası karışıklık sonucu izdiham oluşmasını önlemek bu tür olaylarda olası 2. bir patlamayı yapabildikleri düşüncesiyle gerekli tedbirleri almışlardır yaralıların hastanelere ulaştırılması için her türlü çaba sarf edilmiştir. Olay sonrası gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan ve olaya ilişkin deliller toplanıp hazırlık soruşturması için savcılık yapılması gerekenler soruşturma savcısının gözetiminde yapılmıştır. Önergenin karşısında olduğumuzu belirtirim" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Politika
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor 3. Sayfa
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Magazin
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
İstanbul'da hafriyat kamyonu 3 aracı altına alıp duvara çarptıktan sonra durabildi
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
34 yaşındaki kadın kendi evinde silahla vurulmuş halde bulundu
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Çaydan sonra fındıkta da işçi endişesi başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mensur Işık Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Koç Tamer Tuna Caner Erkin Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Muğla Erkek Üniversite
Şu an buradasınız: Milletvekili Dülger'den HDP'nin Suruç önergesine tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 15:46:52. #1.15#
title