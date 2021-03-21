Milletvekili Dülger'den Elbeyli ilçesine ziyaret
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Milletvekili Dülger'den Elbeyli ilçesine ziyaret

21.03.2021 11:40 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:46
Milletvekili Dülger'den Elbeyli ilçesine ziyaret

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Elbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra bir dizi temaslarda bulundu.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Elbeyli ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldikten sonra bir dizi temaslarda bulundu.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, İl Özel idaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, AK Parti Kilis İl Teşkilat Başkanı Mehmet Metin Karakuş ile birlikte Elbeyli ilçesine gitti. Milletvekili Dülger ve beraberindekiler, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, AK Parti ilçe Başkanı Ekrem Delibaş, İl Genel Meclis üyeleri belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. Milletvekili Dülger, Esnaflar ve vatandaşlar ile bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinlediler. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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