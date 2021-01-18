Milletvekili Cora, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu
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Milletvekili Cora, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

18.01.2021 20:23 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:26
Milletvekili Cora, Trabzon'da 7 binanın yandığı mahallede incelemede bulundu

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşlara, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını söyledi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon'un Araklı ilçesi Taşgeçit Mahallesi'nde çıkan yangında evlerini kaybeden vatandaşlara, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduklarını söyledi.

Geçen hafta çıkan yangında 7 bina ile 2 samanlığın zarar gördüğü Taşgeçit Mahallesi'ni ziyaret eden Cora, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi'den yangın ve ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Evini kaybeden vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cora, mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini ifade etti.

Cora, yangında evleri zarar gören vatandaşları dinleyerek, mahalle muhtarıyla da görüştü.

Araklı ilçesinin Taşgeçit Mahallesi'nde hemşehrilerinin büyük bir felaket atlattığına vurgu yapan Cora, "Tek tesellimiz cana zarar gelmemesi oldu. Rabbim daha büyük felaketlerden milletimizi korusun. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletimiz tüm imkanları ile hemşerilerimizin yanındadır. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da alandaki gelişmeleri yakından takip ediyor." dedi.

Cora, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini belirterek, "Devletimiz güçlüdür. Bunları bertaraf edeceğiz. Her bir vatandaşımızın yarasını tek tek saracağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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