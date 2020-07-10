Milletvekili Çelebi: "Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Milletvekili Çelebi: "Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu karanının iptali için Danıştay 10.

Milletvekili Çelebi:
10.07.2020 22:13 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:46

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine yönelik Bakanlar Kurulu karanının iptali için Danıştay 10. Dairesinde görülen davaya ilişkin, "Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi inşallah tüm dünyada yankılanacak" dedi.

İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han'ın camiye çevirdiği Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla açılan davanın Danıştay 10. Hukuk Dairesi tarafından görüldüğünü anımsatan Milletvekili Ekrem Çelebi, verilen kararın yerinde bir karar olduğunu söyledi. Türkiye'nin egemen, hür ve bağımsız bir ülke olduğunun altını çizen Çelebi, ABD ile birçok Avrupa ülkesinden 'Ayasofya'nın statüsü müze olarak kalmalı' çıkışını da Türkiye'nin içişlerine müdahale olarak değerlendirdi.

"Kimse bizim ibadethanelerimize karışamaz"

Türkiye'nin kendi sınırları içindeki kararların kendisinin vereceğini kaydeden Çelebi, şunları söyledi: "Danıştay'ın, oy birliğiyle Ayasofya hakkında verilen 'müzeye çevrilmesi' kararının hukuka aykırı olduğunu belirtmesiyle Ayasofya'nın cami statüsünü koruduğu tescillenmiş oldu. Biz kimsenin ibadethanelerine karışmıyoruz, hiçbir kimsenin ve ülkenin de bizim ibadethanelerimize karışmaya hakkı yoktur. Danıştay 10'uncu Dairesi de hukuken sağlam argümanlarla konunun çözülmesini sağlayarak oy birliğiyle karar aldı. Böylece Ayasofya'nın statüsü ile tartışmaların kökten ortadan kaldırabilecek hukuki nitelikte bir karar verilmiş oldu. Zincirler kırıldı, milletimizin vicdanına ve sesine kulak verilerek bir karar ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra da Ayasofya cami olarak ibadete açılacak. Zamanında CHP zihniyetinin attığı adım da değiştirilmiş oldu. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak. Milletimize ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun." - AĞRI

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler Politika
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi Spor
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır Güncel
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması...
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti Ekonomi
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt Güncel
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Son Dakika: Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hayal kırıklığına uğradık
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Balıkesir'de AK Parti'nin 5 ilçe başkanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor
Manchester United menajeri Solskjaer: Başakşehir eşleşmesi beni heyecanlandırıyor
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Kemal Sunal Mabel Matiz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Henry Onyekuru Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Milletvekili Çelebi: "Ayasofya'dan yükselecek ezan sesi tüm dünyada yankılanacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 23:24:42. #1.15#
title