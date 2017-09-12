Milletvekili Çaturoğlu'ndan Ziyaret

AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nü ziyaret etti.



Çaturoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, uzun yıllar ilçede sportif ve sosyal faaliyetlerde bulunan Ereğli Yelken İhtisas Kulübü'nün yöneticilerinin güzel işler başardıklarını belirtti.



"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi de düzenlediğiniz denizle buluşturuyorsunuz." diyen Çaturoğlu, "Yelken sporunun ve amatör denizciliğin gelişmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yapmaya hazırız. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum." dedi.



AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır da kulübün ülkede marka değeri oluşturduğunu, sportif ve sosyal faaliyetlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Kulüp Başkanı Tümay Bakkaloğlu ve önceki dönem başkanı Metin Akman ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.