Milletvekili Bilen'den Başkan Çerçi'ye övgü
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Milletvekili Bilen'den Başkan Çerçi'ye övgü

Milletvekili Bilen'den Başkan Çerçi'ye övgü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i makamında ağırladı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'i makamında ağırladı. Milletvekili Bilen, Başkan Çerçi'nin başarılı çalışmalara imza attığını belirterek tebrik etti.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret etti. Ziyarette Bilen'e AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz ve yönetimi, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, AK Parti Yunusemre İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Belediye Başkan Yardımcıları ve partililer eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ile yapımı devam eden projeler hakkında AK Partili Bilen'e bilgi verdi. Belediye Başkanı Çerçi'nin başarılı projelere imza attığını belirten AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, çalışmalarından dolayı kutladı. Başkan Çerçi, ziyaret sonunda AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'e günün anısına tablo hediye etti. - MANİSA

Milletvekili Bilen'den Başkan Çerçi'ye övgü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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