Milletvekili Atılgan'dan Araç Plakası AKP Olan Engelliye Bir Başka İlgi

Gaziantep Ak Parti Milletvekili Yaşar Atılgan, devam eden seçim gezilerinde aracının plakası "AKP" plakalı olan bir engelliye ise yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile birlikte seçim gezisini sürdüren Yaşar Atılgan, ziyaretler esnasında engelli aracı ile seyir eden Harun Ataşer isimli bir vatandaş ile karşılaştı. Aracın plakasının 27 AKP 2015 olduğunu gören Atılgan, Harun Ataşer'e yoğun ilgi gösterdi.

Plakayı da, aracı da kendi yaptı

Ataşer de Milletvekili adayını görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'ye olan sevgisini dile getirerek, "Bu ülke, bu lider çok dikenli yollardan geçti. Hiç bir engel Cumhurbaşkanımızı yolundan edemez. Şehitler, gaziler, engelliler başta olmak üzere milletimiz Erdoğan'ın yanındadır. Bu seçimde de bunu dosta düşmana göstereceğiz" diye konuştu.

Ataşer, geçirdiği kaza sonrası aracı kendisinin yaptığını, 15 Temmuz Darbe girişiminden sonra da plakayı kendi hazırladığını ifade etti

Desteği nedeniyle Ataşer'e teşekkür eden Milletvekili Yaşar Atılgan ve Belediye Başkanı Yıldırır, seçimler bitene kadar Ak Parti ve Cumhur ittifakına desteğin devam edilmesini istedi. Yıldırır, "Bizleri bu zorlu ama kutlu davada milletimiz hiç bir zaman yalnız bırakmadı. İlk günkü heyecan ile insanların desteği oluyor. Özellikle yapılan ittifak ile alanların daha bir coşkulu olduğunu hissediyoruz. Herkes ülkenin birliği, beraberliği, geleceği ve bekası için tek yumruk olmuş. Bu ilgi ve destek nedeniyle tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Atılgan ve Yıldırır, Ak Parti iktidarının bölgede ve ülkede yaptığı hizmetler hakkında da bilgi verdi. - GAZİANTEP