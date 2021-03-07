Milletvekili Atabek, kadın muhtarları ziyaret etti
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Milletvekili Atabek, kadın muhtarları ziyaret etti

07.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:54
Milletvekili Atabek, kadın muhtarları ziyaret etti

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği kadın muhtarlara çiçek takdim etti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ziyaret ettiği kadın muhtarlara çiçek takdim etti.

Atabek, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, İl Başkan Yardımcısı İlhan Türkseven, İl Yönetim Kurulu Üyesi Seher Kural Cinanoğlu, Sapanca Göl Mahallesi Muhtarı Hatice Cebeci, Erenler İlçesi, Erenler Mahallesi Muhtarı Ayşe Uzunoğlu, Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesi Muhtarı Nazan Elçin'i makamlarında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Atabek, burada yaptığı konuşmada, kadınların yerel yönetimlerde, muhtarlıklarda, belediye meclis üyeliklerinde ve parlamentoda görev alıyor olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayıların daha da çok artmasını istiyoruz. Şunu belirtmek isterim ki gezdiğimiz muhtarlıklarda her şey çok nizami, her yer pırıl pırıl, kadın elinin değdiği yerin güzelleştiğini bir kez daha görmüş olduk. Ben bu vesileyle Türkiye'deki tüm hanımefendilerin, Sakarya'daki tüm güzide kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Kadın muhtarlar da bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Girgin

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