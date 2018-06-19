Milletvekili Adayı Bakbak'tan Fıstıkçılar Sitesi Esnafına Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili adayı Derya Bakbak, fıstıkçılar sitesi esnafını ziyaret etti.

Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Gaziantep 5. Sıra milletvekili adayı Derya Bakbak, Küsget esnafını gezerek, 24 haziran seçimlerinde destek istedi. 25 aralık sanayi sitesindeki esnaf ve sanatkarları ziyaret eden Bakbak, her zaman emekçi kardeşlerinin yanında olduklarının mesajını verdi.

Fıstıkçılar sitesini de gezen Bakbak, fıstıkçıların sorunlarını dinleyerek, 24 haziran seçimlerinde destek istedi. - GAZİANTEP