Öğretmenler Günü kutlama programları kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, beraberindeki öğretmenlerle birlikte Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret ederek Karaman'daki etkinliklerin başlangıcı yapıldı.

Hafta boyunca pek çok etkinlikle kutlanacak Öğretmenler Günü programı kapsamında Vali Mehmet Alpaslan Işık'ı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan 24 Kasım Öğretmenler Günü programına ilişkin bilgiler verdi.

Öğretmenler Günü Dolu Dolu Etkinliklerle Kutlanıyor

Düzenlenen etkinliklerle 24 kasım haftasının öğretmenlere yönelik dolu dolu programlarla geçeceğinin altını çizen İl Müdürü Mehmet Çalışkan, "Neslimizin emanet edildiği öğretmenlerimize bu hafta birbirinden anlamlı etkinlikler düzenledik. Geçtiğimiz hafta öğretmenler arası düzenlenen spor müsabakalarının ardından öğretmenlerimize yönelik Kapadokya gezisi gerçekleştirildi. Bu kutsal mesleği halen icra eden öğretmenlerimizin yanı sıra bir çınar misali, gölgesinde binlerce öğrenci yetiştiren emekli öğretmenlerimizi ve eğitim aşkıyla vatanımızın dört bir yanında görev yaparken şehit olmuş öğretmenlerimizin, ailelerini ziyaret edeceğiz. Kutlama programı, konser ve panel düzenleyeceğiz. Bu vesileyle, eğitim meşalesini gururla taşıyan eğitim camiamızın yapmış olduğu çalışmalarda her zaman bizlerin yanında yer alan ve bizlere her türlü desteği sağlayan Valimiz Sayın Mehmet Alpaslan Işık'a şahsım ve öğretmenlerim adına teşekkür ederim. " dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mehmet Alpaslan Işık, öğretmenleri ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Öğretmenlerin bir ülkenin kaderini belirleyen yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayan Vali Işık, misafir öğretmenler nezdinde Karaman'da görev yapan öğretmenlere hitaben kamuoyu ile Öğretmenler Günü mesajını paylaştı. Vali Mehmet Alpaslan Işık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletlerin kaderini belirleyen en büyük güç öğretmenlerdir"

Binlerce yıllık insanlık tarihinde toplumun öğreten rolünü üstlenmiş kişiler, dünden bugüne, bugünden yarına eğitim kültürünü ortaya koyan, yaşatan, geliştiren öğretmenler olmuştur. Bu sebepledir ki milletlerin kaderini belirleyen en büyük güç öğretmenlerdir.

Köklü geçmişimizden gelen anlayışla yüzyıllar boyunca öğretmenler, sahip oldukları ilim, irfan, toplumsal sorumluluk ve rol model örnekliği bilinciyle, milletimizin kanaat önderliğini yapmış; Akşemseddinler, Hoca Ahmet Yeseviler, Tabduk Emreler ve nicelerini toplum, rehberleri olarak benimsemiştir. Öğretmenin ışığında aydınlanan toplum, bilgi ve hikmet sahibi liderlerini inşa etmiş, altın dönemlerini tarihin silinmez sayfalarına yerleştirmiştir.

Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşu kadar, yeni devletin sağlam temeller üzerinde güçlenmesi ve gelişmesindeki en büyük etken, yine öğretmenler olmuştur. Devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim ve öğretmenlere verdiği önemle "Başöğretmen" unvanını tercih etmesi, yeni neslin kimlerin eseri olacağına duyduğu güveni göstermesi bakımından çok önemlidir.

"21. yüzyılın ötesine uzanan başarılar için hazırlıklarımızı yapıyoruz"

Devletimizin günden güne daha da gelişen imkanlarıyla ilimiz eğitim öğretim ortamları ve öğretmenlere sunulan olanaklar her geçen daha da artmaktadır. Fakat eğitimde ve eğitimle gelişimde sınır yoktur. Bu sebeple daha iyisini ortaya koymak için milletimiz, devletimizle el ele vererek sahip olunan fiziki imkanların en etkin şekilde kullanımıyla 21. yüzyılın ötesine uzanan başarılar için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz, sorumluluğunun farkında olan değerli öğretmenlerimizdir.

Bu anlamlı günde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aramızdan ayrılan ve görevi başındayken şehit olan bütün öğretmenleri ve eğitimcileri rahmet ve minnetle anıyor, eğitim çalışanlarının ve emekli olmuş öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tüm eğitim camiasına sağlık ve mutluluklar diliyorum. Karaman Valiliği/ BASIN

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet