Milletimiz Çok Uzun Süredir Bir Kıskaç İçerisinde"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Milletimiz çok uzun süredir bir kıskaç, iki taraflı bir tahterevalli siyaseti içerisinde. Tarımdan, esnafımızdan başlayarak ülkede yangın var ama bu meseleler bu seçim ikliminde konuşulmuyor." dedi.

Uysal, Adana'nın Karataş ilçesinde, partisinin belediye başkan adayı Cengiz Çetinöz'ün seçim ofisi açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin çok ciddi meseleleri olduğunu belirtti.

"Ülkede ekonomik şartlardan başlayarak söyleyecek sözleri kalmayanların, neticede milleti tehdit eder hale gelmiş olduklarını" üzülerek gördüklerini ifade eden Uysal, "17 yıl iktidar olup günün sonunda 'ülkede beka meselesi vardır' diyorsanız, bu bir yönetim zafiyetidir. Bu şu demektir: Ben ülkeyi yanlış yönettim, memleketi riske soktum, yanlış işlere bulaştırdım, iyi yönetilemez hale getirdim." diye konuştu.

Ülkenin her açıdan sistematik bir çöküş ile karşı karşı olduğunu öne süren Uysal, şöyle devam etti:

"Dünyadaki yerimizi demokratik hukuk devleti prensibinden başlayarak, temel hak ve hürriyetler, serbest piyasa düzeni, bütün bunlar belirlerken, suç üstü yakalanmışlık halleri dolayısıyla Türkiye'yi içe kapatarak yönetebileceğini düşünen bir siyasi aklın elinde maalesef rehin vaziyetteyiz. Bu dayatmalara hep beraber mahkum olmadığımızın adını koyuyoruz. DP olarak bu maskeli baloyu, hangi ittifak olursa olsun milletin öncelikleriyle dertlenmeyen, milletin önceliklerinden ziyade kapalı kapılar ardında 'biz anlaştık, vatandaşın oyu da cebimizde, çek senet cirolar gibi ciroluyoruz, gitsin oraya oy versin' mantığını, demokratik bir nizam içerisinde anlayabilme şansımız yok. Milletimiz çok uzun süredir bir kıskaç, iki taraflı bir tahterevalli siyaseti içerisinde. Tarımdan, esnafımızdan başlayarak ülkede yangın var ama bu meseleler bu seçim ikliminde konuşulmuyor."

"Türkiye'de yanlışta yarışan iki ittifak var"

Uysal, büyükşehir belediye yönetimlerinin, siyasetin kirli kaynaklarla finanse edilmesi merkezi haline geldiğini öne sürdü.

Uysal, "Bugün Türkiye'de yanlışta yarışan iki ittifak var. Türkiye'yi soyan, kaynaklarını yağmalayanlar, birikimlerini çar çur edenlerin karşısında olanlar şu iddiadalar: Bunlar gitsin aynı usullerle biz yağmalayalım. İşte bizim itirazımız bunadır. DP olarak haykırışımız bunadır." diye konuştu.

İmamoğlu'nda miting

Uysal, İmamoğlu ilçesinde düzenlenen mitingde de vatandaşlara seslendi.

Ülkede son bir yılda 1 milyon 200 bin kişinin işsiz kaldığını, 7 milyon işsiz olduğunu ifade eden Uysal, "Ben istiyorum ki milletimiz doğduğu topraklarda geleceğini arasın, alın terinin karşılığını kendi memleketinde arasın. Ama bugün gelin görün ki bu ülkenin yetişmiş insan gücü, kendi ülkesinde kendi geleceğini arayamaz hale gelmiş." dedi.

Kaynak: AA