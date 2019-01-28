Millet İttifakı'nın Gaziantep Adayı Henüz Belli Değil

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, basında yer alan iddiaların aksine Millet İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının henüz belli olmadığını söyledi.

Göreve yeni başlayan CHP İl Başkanı Melih Meriç ile Yönetim Kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi. Gaziantep'te bir otelde düzenlenen tanışma toplantısına CHP İl Yönetimi tam kadro katıldı.

"Gaziantep adayının belli olduğu konusunda bir bilgim yok"

Toplantıda açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Melih Meriç, İYİ Parti'nin Gaziantep'te Ejder Demir'i aday gösterdiğine yönelik iddialarla ilgili, "Ben CHP Gaziantep İl Başkanı olarak bugün, bu saat dahil İYİ Parti ve Millet İttifakı'nın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının isminin ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Yani beni bu dakikaya kadar arayan kimse yok. Eğer bir ittifak kuruluyorsa bu ittifakın iki parçası bir aradayken bu konunun konuşulması lazımdı. Belki bu bir serzeniş de olabilir ama az önce söylediğim gibi benim bu dakikaya kadar Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayının kim olduğu hakkında, basından duyduğumun dışında bir bilgim veya bir bilgilendirilmem yok" dedi.

"Biz CHP olarak üç merkez ilçede de kendi adaylarımızı çıkaracağız"

Gaziantep'te merkez ilçelerdeki aday belirleme süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunan Meriç, "Özellikle Gaziantep'te metropol ilçe belediyeleri ile alakalı genel merkezimizin vermiş olduğu kararın içerisinde şu da var. Bize yerelde ittifak yapabiliyorsanız yapın dendi. Ancak ben Gaziantep İl Başkanı olarak metropol üç ilçe ile alakalı belediye meclis üyeleri de dahil hiçbir görüşme yapmayacağım. Yani genel merkezimin vermiş olduğu kararın arkasında duracağım ve buralarda kendi adaylarımız ile kendi belediye meclis üyesi adaylarımızı çıkaracağım. Ancak bana İyi Parti yetkililerinden aday çıkarmayalım diye bir teklif gelirse onlara da saygı duyarım. Biz CHP olarak üç metropol ilçede de kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bize destek verirlerse de buna saygı duyarız ama bir metropol ilçeyi İYİ Parti'ye bir metropol ilçeyi CHP'ye verelim diye bir teklif olursa şimdiden buradan basın mensuplarına da söyleyeyim bütün kapılarım bu teklife kapalı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA