Millet İttifakı'ndaki oturma düzeni polemiğine Davutoğlu çok sert çıktı: Müsamere oynamıyoruz

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunumuyla yayınlanan Teke Tek programının bu haftaki konuğu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu; Kılıçdaroğlu'nun "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni"ni hazırlayan altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının ortak bir açıklama yapacağını söylemesi ve "Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar" ifadelerini kullanmasına da değindi.

"KİMİN NEREYE OTURACAĞI ÖNEMLİ DEĞİL"

Farklılıklarımızla var olduğumuza değinen Davutoğlu, "Görüş farklılıklarımızı muhafaza edeceğiz. Tabii ki CHP ile bizim aramızda bizimle CHP arasında görüş farklılıkları olacak. Tabii ki İYİ Parti ile bizim aramızda görüş farklılıklar olacak. Kürt meselesi, ekonomiyi, liberalizmi tabii ki konuşacağız. Bu süreç çok iyi başladı. Biz bu farklılıklarla birbirimize saygı duyarak varız. Kimin nereye oturacağı hiç önemli değil." diye konuştu.

"EN KENARDA OTURMAYA RAZIYIM"

Ülke menfaati için hareket ettiğini söyleyen Davutoğlu, "Bu ülkenin menfaatine olacaksa ben en arka sırada, en kenarda oturmaya razıyım. Bu ülke zarar görmesin diye Başbakanlığı bırakmışım ben. Müsamere oynamıyoruz biz." dedi.