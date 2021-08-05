Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği
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Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği

Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın İncirliova, Çine, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde Millet İttifakı belediyeleri tarafından toplanan saman, yonca ve yem yardımları, yangından zarar gören Marmaris ve Manavgatlı üreticilere gönderildi.

Aydın'ın İncirliova, Çine, Didim, Kuşadası, Nazilli ve Yenipazar ilçelerinde Millet İttifakı belediyeleri tarafından toplanan saman, yonca ve yem yardımları, yangından zarar gören Marmaris ve Manavgatlı üreticilere gönderildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınlar, hayvan üreticilerini de olumsuz etkiledi. Ahırları, yemleri yanan ve hayvanları aç kalan üreticilerin talep ettikleri yonca, saman ve yemi karşılamak için Aydın'daki Millet İttifakı belediyeleri iş birliği yaptı. Kuşadası, Didim, Çine, Nazilli ve İncirliova'da toplanan yardım malzemeleri için Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülük ve ev sahipliği yaptı. İncirliova Belediye şantiyesinde toplanan malzemeler, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı araç desteği ile hayvan üreticilerine ulaştırıldı.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Millet İttifakı'nın Aydın Büyükşehir, Çine, Didim, İncirliova, Kuşadası, Nazilli ve Yenipazar belediyeleri olarak, yangın felaketinin etkili olduğu Manavgat ve Marmaris'ten gelen talep üzerine dayanışma içerisinde saman, yonca ve yem topladıklarını, topladıkları bu malzemeleri yangından etkilenen hayvan üreticilerine göndermeye devam ettiklerini söyledi.

"Yaraları birlikte sarıyoruz"

Ülke olarak zor günler geçirdiklerini belirten İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Bu vesileyle ülke olarak zor günler geçirdiğimiz şu günlerde yaralarımızı birlikte sarmak adına dayanışma örneği sergileyen ve yardım kampanyasına destek olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu'na, Çine Belediye Başkanımız Enver Salih Dinçer'e, Didim Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'a, Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e, Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a, Yenipazar Belediye Başkanımız Yüsran Erden'e ve İncirliovamız başta olmak üzere Efeler diyarı Aydın'ın yardımsever halkına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yangın mağduru vatandaşlara tekrardan geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Kaya, "İnşallah en kısa sürede devam eden yangınlar da kontrol altına alınır ve söndürülür. Rabbim vatanımızı ve milletimizi her türlü felaketten korsun, bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği
Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği
Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği
Millet İttifakı belediyelerinden örnek işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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