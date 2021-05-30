Millenium Agency Esport CS: GO kadrosunu duyurdu
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Millenium Agency Esport CS: GO kadrosunu duyurdu

Millenium Agency Esport CS: GO kadrosunu duyurdu
Playerbros - Haberler | Gamegar

Millenium Esport Agency (millenniumesc) CS: GO sahnesine giriş yaptı!

Duyurduğu kadrolarla birlikte Türkiye espor arenasına bomba gibi bir giriş yapan Millenium Agency Esport, yeni bir kadro duyurusuyla yine gündemde. Geçtiğimiz günlerde Zula ve Valorant kadrolarını duyuran CS: GO arenasına giriş yaptı. Millenium Agency Esport CS: GO kadrosunu tanıttı.

Millenium Agency Esport aktif bir şekilde ESEA Open League'de ülkemizi temsil eden OurFault kadrosuyla anlaştı. Başarılı kadro Millenium Agency Esport bünyesi altında yoluna devam edecek. Kadro organizasyonun yapılan açıklamayla birlikte duyuruldu. Organizasyon kadroyla ilgili şu sözleri söyledi;

Millenium Agency Esport CS: GO kadrosu hali hazırda ESEA Open League'de 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ile başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Aynı zamanda organizasyon yaptığı açıklamada CS: GO arenasında ikinci bir kadrolarının da olacağını ve Millennium Agency Esport Red adındaki CS: GO kadrosunu yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

Millenium Agency Esport CS: GO Kadrosu

Eşref 'jax' Başoğul

Şafak Berat 'larkeyt' Kızılay

Savaş 'Zoro2k' Solmaz

Yunus 'pl3x' Yurt

Yalın 'noteX' Çınar

Millenium Agency Esport duyurduğu kadroyla birlikte ESL Türkiye ve ESEA Open League'de mücadele edecek. Playerbros ekibi olarak Millenium Agency Esport kulübüne başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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