Miley Cyrus, eski eşine küvet pozuyla nispet yaptı
Liam Hemsworth bir dargın bir barışık evliliklerine Ağustos ayında son veren Miley Cyrus, sevgilisine küvette poz verdi. Birçok kullanıcı Cyrus'un pozu için "Liam'a neler kaybettiğini göstermek istiyor" yorumunu yaptı.
Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eski kocası Liam Hemsworth'un yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sonrası banyoda çekilen bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
MİSİLLEME GELDİ
ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ile eski eşi oyuncu Liam Hemsworth arasındaki çekişme sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle plajda samimi bir şekilde görüntülenen Hemsworth'e misilleme Cyrus'tan geldi.
"NELER KAYBETTİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR"
Bir süredir şarkıcı Cody Simpson'la birlikte olan 27 yaşındaki Cyrus, sevgilisine küvette poz verdi. Simpson sevgilisinin fotoğrafının Instagram hesabından paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları bunu Cyrus'un Hemsworth'e mesaj gönderdiği şeklinde yorumladı. Birçok kullanıcı Cyrus'un pozu üzerine "Liam'a neler kaybettiğini göstermek istiyor" ifadelerini kullandı.
AĞUSTOS AYINDA AYRILMIŞLARDI
Cyrus ve Hemsworth bir dargın bir barışık evliliklerine Ağustos ayında son vermişti. Ünlü şarkıcı ekim ayından bu yana Simpson'la birliktelik yaşıyor.
İşte ünlü şarkıcının o pozu;
Haber Videosu: Miley Cyrus, eski eşine küvet pozuyla nispet yaptı
-
Bir kere daha ispatlanmış oldu ki kezoluk evrensel bir hastalıktır,buda ünlü olanındanCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Belkide adam hergün bulgur pilavı yemek istemiyordu..Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Ula hepimiz gorduk neler kacirdigini loo hehheCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
Adam gördüğünü görmüş yaşayacağını yaşamıştır zaten. Bu kadın gibi binlerce var. Bırakıp gittiyse ya adamı canından bezdirecek kadar problemli, kaprisli, sıkıcı ya da bir erkeği yatakta dahil nasıl mutlu edeceğini bilemeyen bir kadın.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
-
1222 niye kadın banyo küventinde iç güzelliğinimi gösteriyor :)Yayından Kaldır
-
AKLINIZ FİKRİNİZ RUHUNUZ YATAK2 4 Yayından Kaldır
-
BYMACHO: AKIL YOK :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Ucube kadın!Cevap Yaz 13 4 Yayından Kaldır
-
boş yapma1 5 Yayından Kaldır
-
Sanki cok birseyleri var yaCevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır