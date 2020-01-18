: Miley Cyrus, eski eşine küvet pozuyla nispet yaptı

18.01.2020 11:43 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:55

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, eski kocası Liam Hemsworth'un yeni sevgilisiyle görüntülenmesi sonrası banyoda çekilen bir fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

MİSİLLEME GELDİ

ABD'li şarkıcı Miley Cyrus ile eski eşi oyuncu Liam Hemsworth arasındaki çekişme sürüyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisiyle plajda samimi bir şekilde görüntülenen Hemsworth'e misilleme Cyrus'tan geldi.

Miley Cyrus ve Liam Hemsworth

"NELER KAYBETTİĞİNİ GÖSTERMEK İSTİYOR"

Bir süredir şarkıcı Cody Simpson'la birlikte olan 27 yaşındaki Cyrus, sevgilisine küvette poz verdi. Simpson sevgilisinin fotoğrafının Instagram hesabından paylaşırken, sosyal medya kullanıcıları bunu Cyrus'un Hemsworth'e mesaj gönderdiği şeklinde yorumladı. Birçok kullanıcı Cyrus'un pozu üzerine "Liam'a neler kaybettiğini göstermek istiyor" ifadelerini kullandı.

Miley Cyrus ve Cody Simpson

AĞUSTOS AYINDA AYRILMIŞLARDI

Cyrus ve Hemsworth bir dargın bir barışık evliliklerine Ağustos ayında son vermişti. Ünlü şarkıcı ekim ayından bu yana Simpson'la birliktelik yaşıyor.

İşte ünlü şarkıcının o pozu;

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