Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)
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Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)

Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)
Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: GÜRCEĞİZ MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDUMuğla'nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu.

GÜRCEĞİZ MAHALLESİ ALEVLERE TESLİM OLDU

Muğla'nın Milas ilçesindeki yangında, merkeze 28 kilometre uzaklıktaki 150 nüfuslu Gürceğiz Mahallesi, rüzgarın yön değiştirmesiyle gece yarısı alevlere teslim oldu. Mahallede birçok ev alevler içerisinde kaldı. İlerleyişi bir türlü engellenemeyen ve geniş alana yayılan yangın Gürceğiz Mahallesinin ardından Bayır Mahallesini tehdit etmeye başladı.

BAŞKAN TOKAT: ATEŞ TERMİK SANTRALE YÖNELEBİLİR, DURUM ÇOK CİDDİ

Gece yarısı itibariyle yangında 7'nci güne girilirken, günlerdir söndürme çalışmalarını ve alevlerin seyrini sahada takip eden Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat, endişesini dile getirdi. Durumun çok ciddi olduğunu ifade eden Başkan Tokat, geniş bir hat üzerinde yayılan yangının Yeniköy Termik Santrali'ne yöneldiğini kaydetti. Başkan Tokat, "Gürceğiz Mahallesini ciddi olarak kaybetmiş durumdayız. Ateş termik santrale doğru yönelebilir. Burada durum çok ciddiö açıklamasını yaptı.

Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)
Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)
Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)
Son dakika gündem: MİLAS YANGININDA 6'NCI GÜN (EK)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman

Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
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