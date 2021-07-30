Milas'taki yangında tedbir amacıyla tahliye edilen tatilciler otellerine döndü
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Milas'taki yangında tedbir amacıyla tahliye edilen tatilciler otellerine döndü

Milas'taki yangında tedbir amacıyla tahliye edilen tatilciler otellerine döndü
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında tedbir amacıyla teknelerle tahliye edilen tatilciler otellerine getirildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında tedbir amacıyla teknelerle tahliye edilen tatilciler otellerine getirildi.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen tatilciler ve otel çalışanları, tatillerine konakladıkları otelde devam ediyor.

Otelin Genel Müdürü Mert Aygün, AA muhabirine, yangını kontrol altına almak için kendilerinin ve otel personelinin de gayret sarf ettiğini söyledi. Yangının otele sıçramadan kontrol altına alındığını aktaran Aygün, otelin sınırlarındaki yangın söndürücüleri etkin şekilde kullandıklarını dile getirdi.

Aygün, yangına müdahale altyapılarının iyi olduğu için şanslı olduklarını belirterek "Çok şükür otelimizde en ufak bir hasar oluşmadı. Yangın sırasında oteldeki müşterileri güvenli alanlara aldık. Misafirleri otele ait yatlarla ve Güvercinlik Limanı'ndaki teknelerle tahliye ettik. Destek veren tekne sahiplerine ve yangını etkili müdahaleyle kontrol altına alan devlet yetkililerine teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Şu anda bir sıkıntı olmadan tatilimizi sürdürüyoruz"

Hollanda'dan ilçeye gelen ve otelde bir haftadır tatil yapan Uğur Gülveren de yeniden otele getirildiklerini, her şeyin normale döndüğünü kaydetti.

Otel müşterilerinden Fatih Yeşil ise 5 gündür otelde kaldıklarını anlatarak "Talihsiz bir olay yaşadık ama otel yetkilileri hızlı müdahaleyle bizi başka bir otele götürdü. Şu anda bir sıkıntı olmadan tatilimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Rus vatandaşı Yana Radchenko da iki haftadır otelde tatillerini geçirdiklerine değinerek "Şu anda güvenle tatil yapıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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