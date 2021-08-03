Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor
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Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Muğla'ın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar ulaştı. Bölge jandarma tarafından acil olarak boşaltılıyor.

Muğla'ın Milas ilçesinde tüm çabalara rağmen günlerdir söndürülemeyen orman yangınları, termik santrallerin yakınana kadar ulaştı.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI DA SOSYAL MEDYADAN UYARMIŞTI

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da gün içinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korkulan durumla ilgili son bilgileri paylaşarak "Bunu söylemek istemezdim. Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…" açıklamasını yapmıştı.

Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor

BÖLGE BOŞALTILMAYA BAŞLANDI

Uyarılar ve yaklaşan tehlikenin ardından güvenlik amacıyla jandarma tarafından bölge acil bir şekilde boşaltılmaya başlandı.

Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor

BAŞKAN TOKAT: ALEVLER SANTRALİN DİBİNE GELDİ

Tokat, yaptığı son paylaşımda "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter bölgeye yönlendirilsin" açıklamasında bulundu.

Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor
Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor
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Milas'ta termik santral yakınlarına ulaşan yangın nedeniyle bölge boşaltılıyor
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Emre İliksiz
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