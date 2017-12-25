Milas'ta Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Yaya Öldü

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Kaza, Milas'a bağlı Kısırlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki O.D. idaresindeki 48 KJ 620 plakalı otomobil, Demirciler Mahallesi istikametinden Kısırlar Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken mahalle içerisinde yol kenarında yaya olarak bulunduğu ileri sürülen 60 yaşındaki Emel Yıldırım'a çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yol kenarındaki dere yatağına düşerek durabildi.



Meydana gelen kazanın ardından mahallede bulunan görgü tanıklarının iddialarına göre kazaya karışan araç sürücüsü O.D. ise daha sonra araçtan çıkarak yaralı halde olay yerinden yaya olarak hızla uzaklaştı.



Durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Emel Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.



Jandarma ekipleri ise olay yerinden yaralı halde uzaklaşan araç sürücüsü O.D.'nin 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit etmesiyle şahsı burada gözaltına aldı.



Gözaltına alınan sürücünün yapılan kimlik sorgusunda ehliyetinin bulunmadığı tespit edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA