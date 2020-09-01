Milas'ta 90 yaşındaki avcıya teşekkür plaketi verildi
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Milas'ta 90 yaşındaki avcıya teşekkür plaketi verildi

Muğla'nın Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesinde ikamet eden, Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyesi, 1930 doğumlu Halil Kıran'ı ziyaret eden Dernek Başkanı Mustafa Özkan, "Sadece Milas'ın değil bekli de tüm belgeleri var olan ülkemizin en yaşlı tek yasal avcısı...

Milas'ta 90 yaşındaki avcıya teşekkür plaketi verildi
01.09.2020 14:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:40

Muğla'nın Milas ilçesi Ekinanbarı Mahallesinde ikamet eden, Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği üyesi, 1930 doğumlu Halil Kıran'ı ziyaret eden Dernek Başkanı Mustafa Özkan, "Sadece Milas'ın değil bekli de tüm belgeleri var olan ülkemizin en yaşlı tek yasal avcısı Halil Kıran abimiz" dedi.

Milas Avcılar Atıcılar Amatör Balıkçılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Özkan, derneğin Ağustos ayı içerisinde düzenlenen son genel kuruluna katılarak oyunu kullanan 90 yaşındaki Halil Kıran'a ziyarette bulundu.

Kıran'ın genel kurulun ardından Milas Avcılar Derneğine giderek yeni Avcılık Belgesini ve 2020 - 2021 Av Dönemi Avlanma İzin Kartını aldığını belirten Dernek Başkanı Özkan, "Yönetim olarak Aralık ayında avcılık hayatına nokta koyacak olan Halil Kıran amcamıza plaket vermek istedik. Kendisi şimdiye kadar bize avcılık alanında çok önemli katkılarda bulundu. Doğayı seven birisi olarak gençlere örnek oldu" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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